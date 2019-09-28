شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارته للإسكندرية.. «شعراوي» يفتتح مصنع خط الوقود البديل ويتفقد «أبيس 2» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ، السبت، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جولة ميدانية بمحافظة الإسكندرية، رافقه خلالها المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوة.
ومن المقرر أن يشهد الوزير والمحافظ توقيع بروتوكولين بين شركة نهضة مصر والمحافظة بخصوص تطوير ورفع كفاءة مصنع أبيس 2، وإضافة جهاز معالجة مخلفات طبية بمركز المعالجة، وتوقيع بروتوكول لإنتاج الكهرباء من الغاز الناتج بالمدفن الصحي بالحمام بين محافظة الإسكندرية وشركة اوشين للنظم الهندسية.
كما يضع الوزير حجر الأساس لتطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لمحطة أبيس 2 وإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي، ويتفقد محطة الزياتين بالمنتزه، فضلا عن افتتاح مصنع خط الوقود البديل وتطوير مصنع المنتزه.
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