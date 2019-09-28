شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ختام البرنامج الصيفي للتنمية المستدامة بالمعهد الكندي لتكنولوجيا الهندسة.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقيم المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة حفل ختام البرنامج الصيفي للتنمية المستدامة غداً الأحد. حيث يهدف البرنامج إلى تنمية فكر الإستدامة في المشروعات الحالية والمستقبلية بالدولة وإيجاد حلول فعالة للمشكلات التي تواجهها، ودعم استراتيجية الدولة 2030، والذى استمر لمدة ثلاثة أسابيع تحت إشراف الدكتور عمر الحسيني، أستاذ مساعد الهندسة البيئية والتنمية المستدامة بالمعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة.

وتعد التنمية المستدامة، والمعروفة كذلك بإسم الأهداف العالمية، هي دعوة عالمية إلى العمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض، وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والإزدهار كما تشتمل على مجالات جديدة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، والاستهلاك المستدام، والسلام، والعدالة.

وتقتضي أهداف التنمية المستدامة العمل بروح الشراكة وبشكل عملي وتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة، ويحضر الحفل عدداً من الهيئات المنوطة بالتنمية المستدامة مثل هيئة تنمية قناة السويس الشريك الأساسي في نجاح البرنامج، وممثلي شركة «Geocycle Egypt»، وبحضور العديد من كبار رجال الدولة. يقام حفل الختام في تمام الساعة (العاشرة ) صباحاً في مقر المعهد بالتجمع الخامس- قاعة تورونتو.