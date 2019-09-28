شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزير التعليم العالي لافتتاح عدد من المشروعات بجامعة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، السبت، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في زيارة لافتتاح عدد من المنشآت والوحدات وتشمل تجديدات العيادات التعليمية بكلية طب الأسنان.

ويلتقى الوزير خلال الزيارة مع أعضاء مجلس الجامعة ومديرى المراكز الطبية، ويفتتح رفقة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة تجديدات العيادات التعليمية بكلية طب الأسنان، وحدة زرع النخاع بمركز الأورام، مبنى أبوبكر الصديق بمدينة جيهان للإسكان المميز للطالبات بعد تجديده وتطويره.كما يتفقد وزير التعليم العالى الأنشطة الطلابية بحرم الجامعة ويلتقى خلالها بطلاب الأنشطة المختلفة والطلاب الوافدين.

وتشمل وحدات طب الأسنان الجديدة 69 وحدة منها 26 وحدة تدريبية وتعليمية بالإضافة إلى 43 وحدة للتدريب ببرنامج مانشستر بإجمالى ١٠ ملايين جنيه من المواد الذاتية للكلية ليصبح إجمالى وحدات الأسنان بالكلية 268 وحدة بعد التجديدات.

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وتعد الوحدات الجديدة من أحدث الوحدات وذات مواصفات عالية وستكون إضافة كبيرة للكلية لتؤدي دورها تعليميًا وتدريبيًا ولخدمة المرضى في المجتمع حيث يتردد على العيادات التخصصية بالكلية 76744 مريضا سنويا.

ويفتتح وحدة زراعة النخاع الجديدة والتى تضم أحدث 8 كبسولات مغلقة لزراعة النخاع بتكلفة إجمالية حوالى ٥٠ مليون جنيه منها ٣٠ مليون من الموازنة العامة للدولة، ٢٠ مليون مساهمات من المجتمع المدنى، الوحدة تعد نقلة طبية وأمل جديد لمرضى أمراض الدم بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا حيث يحرص مركز الأورام على تحقيق أعلى نسبة شفاء للمرضى من خلال استخدام التقنيات الجديدة في الطب بواسطة أطقم طبية على مستوى عالي من الكفاءة والمهارة.

ويفتتح الوزير مبنى أبوبكر الصديق بمدينة جيهان للإسكان المميز للطالبات بعد تجديده وتطويره، حيث تهتم جامعة بتوفير السكن الملائم للطلاب المغتربين، وتسعى الجامعة لتوفير كافة أوجه الرعاية ومنها توفير أماكن لإقامة للطالبات دخل الحرم الجامعى بشكل عصرى وبمستويات مختلفة تناسب كافة الشرائح الاجتماعية.

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط أنه تم تطوير وتحديث مبنى أبوبكر الصديق بمدينة جيهان للطالبات بعد أن توقف التسكين به منذ عام 2010. وتمت عمليات التطوير بقيمة إجمالية 17.8 مليون جنية منها 5.4 مليون من الموازنة العامة للدولة، و12.4 مليون جنية من الموارد الذاتية للجامعة.