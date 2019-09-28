شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم ندوة حول "أحوال الأسرة المصرية بين الواقع والقانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لها حول "أحوال الأسرة المصرية بين الواقع والقانون"، وذلك بعد غدا الاثنين بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة الدكتور أحمد كريمة والدكتور تامر مطر من علماء الأزهر، وأعضاء مجلس النواب محمد أبو حامد، محمد فؤاد ،هالة أبو السعد، أشرف تمام ،و الدكتور عبدالله الباجا رئيس محكمة الأسرة سابقاً، وعدد من المحامين المهتمين بقضايا الأحوال الشخصية، يدير الندوة الكاتب الصحفي وجدى رزق.

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وكان حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط قال إن لجنة النشاط تنظم حفلاً غنائياً كبيراً احتفالاً بأعياد أكتوبر المجيدة على مسرح النقابة الثلاثاء المقبل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، موضحا أنه سوف يقيم الحفل اوركسترا وزارة الشباب بقيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه .

وأضاف الزناتى ، أن وزير الشباب، وافق على رعاية الوزارة للحفل ، فى إطار التعاون بين وزارته ونقابة الصحفيين ، وتقديراً منه لدور النقابة العريقة .