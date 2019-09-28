شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تعلن أسماء المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الهجرة، أن التنمية والاستثمار قضايا ذات أولوية قصوى، وهناك جهود كثيرة بذلتها الدولة لتحقيق التنمية ولإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين.

وأضافت وزارة الهجرة، فى بيان اليوم، أن للمصريين بالخارج العديد من النجاحات والخبرات بمجالات الاستثمار وعالم المال والأعمال والاقتصاد، لافته إلى أنه فور دعوتهم من قِبل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استجابوا على الفور للمشاركة فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يومى 16 و17 أكتوبر المقبل.

وكشف وزارة الهجرة عن أسماء عدد من أبناء المصريين فى الخارج، المقرر مشاركتهم فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" المرتقب انطلاقه 16 أكتوبر المقبل.

وجاء أبرز المشاركين فى المؤتمر:" أشرف دوس .. قصة نجاح عالمية فى عالم المال والأعمال والإنشاءات، وهو رجل أعمال مصرى يشغل منصب المدير التنفيذى لشركة "فيرن بروجلوبال" ومقرها الولايات المتحدة، المنفذة للمنطقة التجارية بسبرباى فى محافظة الغربية.

كما يدير واحدة من الشركات القليلة المعتمدة بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والتى تعمل على تطوير الإسكان، وتقديم الاستشارات فى العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمبانى والبنى الأساسية المتعلقه بهذه الوحدات والإنشاءات.

نجح خلال سنوات أن يكون واحدا من المصريين الذين يشار إليهم فى مجال المال والأعمال والاستثمار فى أمريكا، وإشادة عدة صحف عالمية بنجاحه بقوة فى مجال الإنشاءات والعقارات، ونال درجة الماجيستير والبكالوريوس فى الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الماجيستير فى إدارة الأعمال، وحصل على عضوية لجنة الصيادلة الأمريكيين العرب وعضوية غرفة التجارة الأمريكية فى مصر.

بالإضافة إلى أحمد حسين لطفى .. مستثمر ناجح فى الإعلام والتطوير العقارى ويسعى لجذب السياحة لمصر، وهو مطور أعمال ومستشار فى قطاعات استثمارية مختلفة، يشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة Keys Productions المتخصصة فى تطوير محتوى وتسويق الوسائط والصور المرئية، وكذلك ترأس مجلس إدارة شركة البناء Harmony Interiors، تعاقد مع عدد من العلامات التجارية الكبرى على تطوير وتسويق منتجها الإعلامي، كما أعاد تصميم وتنفيذ أعمال التصميم الداخلى فى مكتب الثقافة المصرى فى لندن إلى التصميم الأصلى، ويسعى لتكثيف الترويج لمصر فى الفترة المقبلة من خلال عمله كرئيس لمجلس إدارة Kaboky.com وهى واحدة من المنصات الرائدة فى التسويق السياحي.

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وهانى سيداروس .. صاحب تجربة نجاح فريدة فى عالم الأعمال، وخو رجل أعمال ورئيس مؤسسة "رونالد ماكدونالد" الخيرية ينتمى لأسرة مصرية نموذجية من الطبقة المتوسطة، وقد سافر إلى أستراليا مع والديه وأخيه الأصغر فى العام 1971، بدأ مسيرة النجاح عام 2003 برحلة شاقة من التعب والكفاح، وتوسع فى نجاحاته حتى امتلك 15 فرعًا من سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" فى كانبرا بأستراليا.

والمهندس ماجد فهمى .. قدرات خاصة فى تجارة التجزئة وتوسعات المراكز التجارية، وهو نائب الرئيس للتطوير بمجموعة "العثيم" السعودية، هى شركة قابضة رائدة فى مجال الاستثمار والتطوير العقارى وإحدى أهم شركات التجزئة وسلسلة الأسواق التجارية بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية فى الترتيب 109 فى قائمة أقوى 200 شركة فى العالم العربي.

حصل فهمى على البكالوريوس فى الهندسة المعمارية من جامعة عين شمس، ويعد شخصية بارزة فى مجال الاستثمار والتجزئة، حيث يمتلك ما يزيد عن 30 عاما من الخبرة فى التوسعات لأهم العلامات التجارية بالشرق الأوسط، لعب دورًا مؤثرًا فى زيادة حصة مجموعة العثيم بالسوق بنسبة غير مسبوقة.

نفذ المهندس ماجد فهمى العديد من خطط وتوسعات لمشاريع كبرى وعشر مراكز تسوق دولية فى الخليج كونه من ذوى الخبرة فى مجال تطوير الأعمال والاستثمارات الربحية نتيجة العمل فى مختلف أسواق مجلس التعاون الخليجي.

والدكتور ميشيل نايت.. أكثر من 36 عاما خبرة فى الإدارة العامة وتعاون مع الإنتاج الحربى، وهو رجل أعمال مصرى مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. يشغل منصب الرئيس التنفيذى داخل شركة EUMT إلى جانب تأسيسه وإدارته العديد من الشركات الناجحة على مدار أكثر من 36 عاما من الخبرة فى الإدارة العامة، ولديه خبرة عريضة فى القطاع الصناعي، إلى جانب عمله مدير الإنتاج والمسؤول عن عدد كبير من المؤسسات الناجحة، حصل على درجة الدكتوراه فى المالية العامة من جامعه UCLA الأمريكية، وكذلك درجة الماجيستير إدارة الأعمال "MBA" من جامعة كاليفورنيا، ودرجة البكالوريوس فى الكمبيوتر ونظم المعلومات من جامعة كاليفورنيا، ودرجة البكالوريوس فى الهندسة النووية من تكساس.

ترأس نايت العديد من الشركات منها "ساكسا تكنولوجى" فى شمال أفريقيا، والتى تُعنى ببناء العربات المصفحة، وكذلك شركة DGA للاستثمار العقارى والإنشاءات بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل حاليا على عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وزيادة المكون المحلي، حيث يتم إنتاج مشترك للمدرعات العسكرية st100 وst500 والأتوبيسات الكهربائية.

والدكتور محمد عكاشة .. رجل أعمال يقدم حلولا إنشائية بشكل مبسط، مالك ومدير مجموعة TREND، والتى تعتمد على الحلول الإنشائية وتعمل على أساس تسليم المفتاح للمكاتب التجارية، ويقدم فى شركته طريقة مبسطة للتصميم والمشتريات وتسليم البناء، وتغطى خدماته جميع جوانب حل وتنفيذ المشروع من البداية إلى النهاية، وانتهى من تسليم عدد من أكبر المشروعات فى جنوب أفريقيا منها مبانى سيتى بنك، وشركات جوجل ويونيليفر وأوبر وفندق حياة. كما قامت الشركة بإنشاء وتسليم فندق انتركونتيننتال فى مرسى علم بمصر.