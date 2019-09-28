شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بإنهاء بيانات أبناء العاملين للاستفادة من تخفيض 50% من المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استيفاء المدارس لبيانات أبناء العاملين بالتربية والتعليم قبل 3 أكتوبر المقبل، للاستفادة من تخفيض المصروفات المدرسية بنسبة 50%.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه يجب استيفاء بيانات أبناء العاملين بالوزارة، وذلك عن طريق التطبيق الإلكترونى المعد لذلك، من خلال بوابة مركز المعلومات الموجودة على موقع الوزارة، مشددة على ضرورة أن يتم طباعة كشوف بيانات أبناء العاملين بكل مدرسة من خلال التطبيق الإلكترونى على موقع الوزارة، واستيفاء جميع التوقيعات واعتماد مدير المدرسة وتسليم هذه الكشوف إلى الإدارة التعليمية قسم شئون الطلاب مع التأكيد على تحرى الدقة والحذر فى تسجيل البيانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت تخفيض نسبة 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم خلال العام الدراسى الجديد 2019 /2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذا الخصم يسرى على الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني، ولكن الخصم لا يشمل المصروفات المقررة بقوانين بنسبة 50%.