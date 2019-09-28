شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعقد ورشة عمل حول الإستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة البيئة ورشة العمل التشاورية لمناقشة "الإستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء" والتى تنفذها الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى GIZ.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الورشة حضرها ممثلى العديد من الوزارات والجهات المعنية منها وزارات التنمية المحلية، المالية، النقل، الإنتاج الحربى، الإستثمار والتعاون الدولى، هيئة المجتمعات العمرانية، المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، الهيئة العربية للتصنيع والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وغيرها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذه الورشة تأتى ضمن خطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة لتقديم الدعم الفنى والمؤسسى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات فى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة لإدارة مخلفات الهدم والبناء بناء على أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة الوضع الراهن ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتستهدف الإستراتيجية المقترحة بناء منظومة متكاملة لإدارة مخلفات البناء والهدم وتحفيز الشراكة بين أجهزة المدن والمحليات وبين القطاع الخاص فى بناء المنظومة المستهدفة لإدارة المخلفات بالإضافة إلى تحديد آليات الحوكمة لدى المشاركين فى العملية لضمان تكامل الجهود بين الأطراف الفاعلة فى هذا المجال بدءا من المسئول عن توليد المخلفات (المقاولون والمطورون) ومرورا بالجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص ومراقبة البناء بالإضافة إلى جميع الأطراف الأخرى الداعمة لعمليات الإدارة المتكاملة لمخلفات البناء والهدم.