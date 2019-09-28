الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلا من العميد محمد لبيب أحمد على، لتشييع جنازة الرائد طارق أحمد حسن زهير، والعميد أسامة الحصان، للتعزية فى وفاة لواء شرطة بالمعاش أحمد عبد اللطيف الشعراوى، والعميد شريف غنيم للتعزية فى وفاة الدكتور ممدوح حسين شعبان، والعميد حسن صلاح الدين حسن محمود زيور، للتعزية فى وفاة اللواء حسين محمد سعيد فريد، وإبلاغ أسرهم خالص عزاءه ومواساته.

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