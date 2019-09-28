شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق حملة "بلدى أمانة" بالمحافظات للتوعية بخطورة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المجلس القومى للمرأة بدء من غدا الأحد، ولمدة ثلاثة أيام حملة لطرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة" على مستوى جميع المحافظات .

وتستهدف الحملة توعية السيدات المصريات فى كافة المواقع بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر، بالإضافة إلى توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

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وأشارت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن فروع المجلس سوف تستعين بالرائدات الريفيات والواعظات والراهبات وأعضاء الفروع للنزول إلى السيدات فى القرى والنجوع بجميع المحافظات وطرق أبوابهن وتوعيتهن وجها لوجه بكيفية لعب دور فعال بناء وطنهم فى هذه المرحلة الهامة فى تاريخ مصر وكذلك توعيتهم بالمخاطر الخارجية والداخلية التى تهدد أمن وسلامة مصر والمصريين والمصريات.

وأوضحت أن الهدف من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى فى البلاد، وأهمية دور سيدات مصر فى حماية وطننا الحبيب ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.

كما أشارت إلى أن رسائل الحملة تؤكد أن بلدنا أمانه ولابد أن نحافظ عليها من دعوات التخريب والهدم، ودورنا فى تعليم أبنائنا معنى الانتماء وحب الوطن و أن نكون ايجابيين ونفكر دائما كيف نعلو بمصر بعملنا وجهدنا من أجل مستقبل أولادنا وبناتنا والأجيال القادمة.