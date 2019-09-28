شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر الأساس لتطوير ورفع كفاءة محطة أبيس 2 بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير التنمية المحلية، منذ قليل إلى مقر محافظة الإسكندرية، وكان فى استقباله الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وأحمد جمال الدين محمد نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن المقرر أن يشهد وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء التوقيع على بروتوكولين للتعاون بين محافظة الإسكندرية وشركتين فى مجال المخلفات الصلبة، حيث يتعلق البروتوكول الأول بتطوير ورفع كفاءة مصنع أبيس 2، وإضافة جهاز معالجة مخلفات طبية بمركز المعالجة، والبرتوكول الثانى لإنتاج الكهرباء من الغاز الناتج بالمدفن الصحى بالحمام بين المحافظة وشركة للنظم الهندسية.

ومن المقرر أن يعقب التوقيع وضع حجز الأساس لتطوير ورفع كفاءة الطاقة الاستيعابية لمحطة أبيس 2 وإنتاج الوقود البديل والسماد العضوى، وافتتاح مصنع خط الوقود البديل وتطوير مصنع المنتزه.