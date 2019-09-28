شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير التعليم" يوافق على اتفاقيات تعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس مشروعات التطوير بـ"صندوق تطوير التعليم" التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على بروتوكولين للتعاون بين مجمع أسيوط التكنولوجى التابع للصندوق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وتعميم هذين البروتوكولين على كافة المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق .

جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس الدورية، برئاسة الدكتور أحمد حسنى الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بحضور كلا من مديرى المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمستشار المالى والمستشار القانونى والمستشار الإعلامى والمدير المالى و الإدارى للصندوق و مكتب التخطيط و المتابعة.

واستعرض الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، خلال الاجتماع نتائج زيارة كلاً من مندوب السفارة السويسرية و ممثل وزارة الهجرة، من شرح لماهية الصندوق وأهدافه والغرض من إنشائه، والمشروعات التى قام بها وأوجه التعاون المشترك،

Advertisements

كما وافق المجلس على المشاركة فى أسبوع تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، بناء على الخطاب المرسل من المدير التنفيذى لبرنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بدعوة المجمعات التكنولوجية للمشاركة فى هذا الحدث.

وناقش "الحيوى" مع أعضاء مجلس مشروعات التطوير، العديد من الموضوعات المتعلقة بمجمعات الأميرية وأسيوط والفيوم وأبو غالب، ووافق المجلس على البدء فى إعداد لائحة الدراسات العليا للمجمعات التكنولوجية، وتمت الموافقة أيضا على البدء فى إعداد كتيب توثيقى لكافة مشروعات الصندوق باللغتين العربية والإنجليزية.

وناقش المجلس مقترح إقامة يوم تعريفى لصندوق تطوير التعليم بمناسبة مرور 15 عامًا على إنشاءه، واستعرض أعضاء المجلس خلال المناقشة الخطة التسويقية المستقبلية للصندوق، كما اعتمد المجلس الشعار الجديد الخاص بالمجمعات التكنولوجية.