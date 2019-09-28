شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم المنظم للدراسة والتقييم فى الصفوف الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم السبت، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 190 لسنة 2019، بتاريخ 9 / 9 / 2019 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثانى من المرحلة الابتدائية.

وأكد القرار تطبق المنـاهج الدراسـية المنـصوص عليهـا بالمـادة الثانيـة من هذا القرار على تلاميذ الصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية بكل مـدارس التعليم العام : (الرسمية - الرسمية للغات - الرسـمية المتميـزة للغـات - الخاصـة بنوعيها العربى ، واللغات) اعتبارا من العام الدراسى 2019 / 2020.

وتضمنت المادة الثانية - تشتمل المناهج الدراسية المقرر تطبيقهـا علـى الـصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية على ما يلى :

ً أولا

- مناهج الصف الأول الابتدائى

1 - منهج متعدد التخصصات .

2 - منهج اللغة العربية .

3 -منهج اللغة الإنجليزية .

4 - منهج التربية الدينية .

5 - منهج التربية البدنية والصحية .

ثانيا

- مناهج الصف الثانى الابتدائى

1 - منهج متعدد التخصصات .

2 - منهج اللغة العربية .

3 - منهج الرياضيات .

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4 - منهج اللغة الإنجليزية .

5 - منهج التربية الدينية .

6 - منهج التربية البدنية والصحية .

المـادة الثالثـة - تطبــق بعــض أنــشطة التوكاتــسو علــى الــصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية .

المـادة الرابعـة - يتشارك فى تدريس المناهج الدراسية المشار إليها فـى المـادة الثانية من هذا القرار اثنان من المعلمين معا داخل حجر ة الدراسة، كما يقوم بتـدريس الفترات الدراسية المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية.

ونصت المادة الخامـسة على أنه يجوز لمديرى مديريات التربية والتعليم بالمحافظـات إجـراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسى وفق ظروف كل محافظة، بشرط ألا يـؤثر ذلـك على المحتوى الأساسى للبرنامج الدراسى ، وفلسفته، وذلك بعد موافقة رئـيس قطاع التعليم العام.

وحظرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطبيق أى مقررات دراسية أو كتب بخـلاف المنـاهج الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار ويقوم نظام التقييم بالصفين الأول والثانى من الحلقـة الابتدائيـة على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، مـن خـلال المهـام الفرديـة والجماعية بأنواعها : (الشفهية ، والتحريرية ، والمهارية ) ، باسـتخدام مقيـاس الأداء المتدرج على النحو التالى:

1 - يفوق التوقعات دائما، ويرمز له باللون الأزرق.

2 - يلبى التوقعات، ويرمز له باللون الأخضر.

3 - يلبى التوقعات أحيانًا، ويرمز له باللون الأصفر.

4 - أقل من المتوقع، ويرمز له باللون الأحمر.

وفى نهاية كل فصل دراسى يتسلم ولى الأمر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طـوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه فى ملف التلميذ .

المادة الثامنـة - تسرى أحكام ونصوص هـذا القـرار علـى نظـام الدراسـة، فى الصفين الأو ل والثانى من الحلقة الابتدائية اعتبارا مـن العـام الدراسـى 2019 / 2020، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام ، كما يلغى القرار الوزارى رقـم 343 لـسنة 2018 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصف الأول الابتدائى ويعمل - فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار - بمواد وأحكام القرار الـوزارى رقم 313 لسنة 2011 المعدل بالقرار الـوزارى رقـم 377 لـسنة 2017 والقـرار الوزارى رقم 360 لسنة 2018.