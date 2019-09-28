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المصريون بالخارج ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد ودعم الرئيس السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم الاتحاد العام للمصريين بالخارج، بالعاصمة "الرياض" مؤتمرا حاشدا أمس، واستمر حتى الساعات الأولي من صباح، اليوم، السبت، تحت شعار "كلنا معاك" لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج والمتحدث الرسمي بالسعودية "إن المؤتمر أقيم تحت شعار "كلنا معاك"، حضره أبناء مصر من جميع مناطق إقامتهم بالسعودية، حاملين صور الرئيس، وأعلام مصر ليعربوا عن دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي ووقوفهم بجوار جيش مصر العظيم وشرطتهم الباسلة ضد الحملة الممنهجة التي تقوم بها بعض أجهزة المخابرات العالمية لدول معادية".

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