شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الحكم على 32 متهمًا بـ"خلية ميكروباص حلوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسين قنديل، حكمها على 32 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.



يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.