شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطرارى لطائرة رئيس وزراء باكستان فى نيويورك بسبب عطل فنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيرت الطائرة التى كانت تقل رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان مسارها، لتهبط اضطراريا فى نيويورك، بعد تعرضها لخلل فنى، وهو فى طريق عودته إلى بلاده بعد المشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب قناة"جيو نيوز".
وذكرت القناة اليوم السبت، أنه يجرى إصلاح الخلل الفني البسيط وليس هناك سبب يدعو للقلق، لافتة إلى أنه تم اكتشاف الخلل الفنى عندما كانت الطائرة بالقرب من تورونتو بكندا، ولم يتم تحديد طبيعة هذا الخلل الفني حتى الآن.
وقضى خان ليلة أمس الجمعة في نيويورك، على أن يستقل الطائرة عندما يتم إصلاح الخلل الفني. ولم يتضح بعد المدة التي سوف يستغرقها إصلاح هذا الخلل .
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