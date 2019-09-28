شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مبعوث أمريكا الخاص إلى أوكرانيا بعد استدعائه للتحقيق أمام الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إخبارية أمريكية، اليوم السبت، أن المبعوث الأمريكى إلى أوكرانيا كورت فولكر قدم استقالته من منصبه أمس، إثر تلقيه استدعاء من الكونجرس لاستجوابه، فى إطار التحقيق الرامى إلى عزل الرئيس دونالد ترامب .

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن فولكر أبلغ وزير الخارجية مايك بومبيو أمس برغبته فى ترك منصبه، لكنه لم يتحدث علنا بشأن مبررات هذا القرار .

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وتعتبر استقالة فولكر الأولى منذ اتهام ترامب بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكرانى فلودومير زلينيكسى للإساءة إلى منافسه فى انتخابات الرئاسة جو بايدن، من خلال طلبه التحقيق مع نجله هانتر .



وأعلن آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى فى وقت سابق، أن اللجنة قد تبدأ عقد جلسات الأسبوع القادم، فى إطار التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.



كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى الديمقراطية نانسى بيلوسى، قد أعلنت فتح تحقيق رسمى بهدف عزل ترامب، للاشتباه فى انتهاكه الدستور عبر السعى للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي.