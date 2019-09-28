شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على قبر الزعيم جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة ذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لوضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل وقراءة الفاتحة.

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