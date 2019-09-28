شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أستاذ جامعة الأزهر المتهم فى واقعة خلع ملابس الطلاب للجنايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال النائب العام، أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بكلية التربية بنين بالقاهرة بجامعة الأزهر، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالإخلال بشرف عدد من طلابه، والاعتداء البدني عليهم.

وذكرت تحقيقات النيابة في القضية، أن المتهم بصفته أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بكلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، وممن لهم سلطة على المجني عليهم من الطلاب هتك عرض ثلاثة من طلابه بالكلية بالقوة والتهديد، بأن أمرهم بخلع ملابسهم، وهددهم برسوبهم في مادته، حال عدم تنفيذ ما أمرهم، مما كان لذلك التهديد من أثر سلبي فى نفوسهم، ولرغبتهم في النجاح في مادته، خاصة كون المجني عليه الثالث راسبا بها لمدة عامين، فاستجابوا لأمره، وخلعوا البنطلونات، وظهرت عوراتهم أمام زملائهم من الطلاب .

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كما أنه بصفته السابقة استعمل القسوة مع المجني عليهم (الطلاب بالكلية)، بأن أخل بشرفهم، وأحدث آلاما ببدن الثالث، وكان ذلك اعتمادا على سلطان وظيفته، بأن أمرهم بخلع ملابسهم على منصة التدريس أثناء إلقائه محاضرة في مادته، وتعدى بالضرب على المجني عليه الثالث، اعتمادا علی سلطان وظيفته.