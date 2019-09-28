شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تنظيم الدراسة فى الصف الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم السبت قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 191 لسنة 2019 بتاريخ 9 / 9 2019 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام.

ونصت المـادة الأولى على أنه يطبق نظام الدراسة والتقييم على طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الموضح بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسى 2019 / 2020، وتشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوى على ما يلى:

ً أولا

- مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغـة الأجنبيـة الثانيـة - الرياضيات "الجبر وحساب المثلثات، والهندسة التحليلية" - التـاريخ - الجغرافيـا -الفلسفة - الفيزياء - الكيمياء - الأحياء).

ثانيـا

- مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: (التربية الدينية - التربية الوطنيـة "أنـا المـصرى " - الكمبيـوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التربية الرياضية).

المادة الثالثة - تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثانى الثانوى على ما يلى:

ً

أولا

- مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية :

1 - مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: (اللغـة العربيـة - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبيـة الثانيـة - الرياضـيات "الجبـر ، التفاضـل

وحساب المثلثات").

2 - مواد دراسية لا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: (التربية الدينية - التربية الوطنية "المواطنة وحقوق الإنسان" - الكمبيـوتر وتكنولوجيـا المعلومـات - التربية الرياضية).

ثانيـا

Advertisements

- مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة العلمية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: (الفيزياء -الكيمياء - الأحياء - تطبيقات رياضية).

ثالثا:

- مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتـضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: (التاريخ - علم النفس والاجتماع - الجغرافيـا - الفلسفة والمنطق).

وذكر القرار: تشتمل الأنشطة التربوية لطلاب الـصف الأول الثـانوى والصف الثانى الثانوى (بشعبتيه العلمية والأدبية) على ما يلى :

(التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلى - الكشافة والمرشـدات - المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمى الإبداعى - المطالعة والمكتبات)، ويختار منها الطالب نشاطًا واحدا يمارسه ، ويمتحن فيه عمليا نهاية كـل فـصل دراسى، ولا تضاف درجاته للمجموع الكلى.

المادة الخامـسة - تشتمل مواد التربية المهنية لطـلاب الـصف الأو ل الثـانوى والصف الثانى الثانوى (بشعبتيه العلمية والأدبية) على ما يلى :

(تكنولوجيـا الـصناعة - تكنولوجيـا الزراعـة - تكنولوجيـا إدارة الأعمـال والمشروعات) ، ويختار منها الطالب مادة واحدة يدرسـها ، ويمـتحن فيهـا عمليـا وتحريريا ، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى.

وتدرس كل المواد الدراسية والأنشطة لطـلاب الـصف الأول الثانوى والصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية والأدبية ) على مدار العـام الدراسـى

بفصليه الدراسيين (الأول ، والثانى) وتعتبر التربية الرياضية منهجا دراسيا يمارسه جميع الطـلاب بالـصفين الأول والثانى الثانوى العام على مدار العام الدراسى ، ويعقد له تقييم عملى فى نهايـة كـل فصل دراسى ، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلى ، ويعتبر مادة نجاح ورسوب .

ويعقد امتحانان فيما درسه طلاب الصف الأول الثانوى والصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية والأدبية) من مواد وأنشطة، وذلك على النحو التالى:

الامتحان الأول : يتم عقده فى نهاية الفصل الدراسى الأول.

الامتحان الثانى : يتم عقده فى نهاية الفصل الدراسى الثانى.

وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح فيعقد لهم دور ثانى، ويعد اجتيازه شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى.