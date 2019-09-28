شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمىالقاهرة 23 33شبين الكوم 23 33طنطا 23 32دمنهور 22 30الإسكندرية 22 29بلطيم 21 30مطروح 21 28السلوم 20 28سيوة 19 30بورسعيد 23 29دمياط 22 29الزقازيق 21 33الإسماعيلية 20 34السويس 21 33العريش 20 30رفح 20 29رأس سدر 20 33نخل 14 31نويبع 26 32طابا 21 31كاترين 16 31الطور 22 33شرم الشيخ 26 35الغردقة 25 36مرسى علم 27 35الفيوم 23 34بنى سويف 23 34المنيا 23 34أسيوط 22 35سوهاج 21 36قنا 21 38الأقصر 22 38أسوان 26 40أبوسمبل 26 41الوادي الجديد 22 38شلاتين 27 38أبو رماد 27 37حلايب 29 33رأس حدربة 28 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 40

المدينة 28 41

الرياض 26 41

المنامة 31 37

أبوظبي 30 39

الدوحة 30 38

الكويت 27 45

دمشق 14 35

بيروت 24 28

عمان 15 31

القدس 17 27

غزة 21 29

بغداد 24 43

مسقط 30 34

صنعاء 13 24

الخرطوم 28 38

طرابلس 21 28

تونس 20 30

الجزائر 17 27

الرباط 15 27

نواكشوط 25 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 24

إسطنبول 14 24

إسلام آباد 20 29

نيودلهى 24 31

جاكرتا 25 34

بكين 18 30

كوالالمبور 24 32

طوكيو 21 24

أثينا 18 28

روما 18 26

باريس 13 19

مدريد 13 29

برلين 13 18

لندن 14 18

مونتريال 08 19

موسكو 05 11

نيويورك 21 28

واشنطن 21 33