شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. كنا فين وبقينا فين.. 55 ألف فصل دراسى يدخل الخدمة فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فصول متكدسة بالتلاميذ، ومناهج قديمة كل تركيزها على الحفظ والتلقين، وطرق قديمة فى التدريس لا تساعد على تطوير مهارات الطلاب"، أهم المشاكل التى طالبنا بحلها، وكانت تستدعى وجود خطة واضحة للاهتمام بهذا القطاع.

الرئيس السيسى لخص الاهتمام بالتعليم فى فترته الرئاسية الثانية فى شعار واحد فقط هو الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، لأنه يدرك جدا أن البناء الحقيقى للإنسان يبدأ بالاهتمام بالتعليم.

ويستعرض ”الخليج 365” من خلال الفيديو التالى خطة تطوير التعليم:

ـ وزارة التربية والتعليم، تطبق منظومة جديدة على الصفوف الدراسية الأولى والصفين الأول والثانى الثانوى، وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030.

ـ تغيير المناهج القديمة التى تعتمد على الحفظ والتلقين والامتحانات المركزية إلى مناهج جديدة تركز على المهارات الفنية والعلمية وفقا لمعايير دولية وعالمية.

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ـ إنشاء مدارس تكنولوجية تعتمد على ربط الطالب بسوق العمل مثل مدرسة الضبعة للتكنولوجيا النووية ومدرسة تكنولوجيا تصنيع الذهب والحلى.

ـ كذلك بناء سلسلة المدارس اليابانية التى تعتمد على أنشطة "التوكاتسو " لتنمية مهارات الطالب.

ـ إنشاء بنك المعرفة لتوفير وإتاحة كل المعلومات للطالب بدلا من التركيز على الدروس الخصوصية والحفظ دون فهم .

ـ دخول 55 ألف فصل دراسى جديد الخدمة منذ 2014 إلى الآن لاستيعاب كثافات الطلاب.

ـ إطلاق مدارس دولية حكومية تمنح الطلاب تعليما دوليا بأسعار منخفضة تصل إلى 15 ألف جنيه فقط فى مقابل 50 ألف جنيه بالقطاع الخاص بحد أدنى.