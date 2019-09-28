شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية لتأمين لقاء الأهلى وكانو سبورت فى أبطال أفريقيا ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط استاد برج العرب بالإسكندرية، اليوم السبت، لتأمين اللقاء المرتقب بين النادى الأهلى المصرى وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكان الأهلى قد حقق فوزًا ثمينًا على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.

وكان رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت، وجاءت قائمة الأهلى كالتالى: شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحى وحمدى فتحى ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمروالسولية ومحمد مجدى أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحى ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايى ومحمد هانى.