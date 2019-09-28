أخبار مصر | "ضحك ولعب وجد وحب".. ختام فعاليات مبادرة دمج وتواصل لمؤسسات رعاية الأطفال

وشهدت الفعالية مشاركة 7 مؤسسات وهي دور التربية بالجيزة ومجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية وجمعية الإسكندرية بنين ومؤسسة دمنهور للرعاية الاجتماعية ودار البنين بدمياط ومجمع الدفاع ببني سويف والوحدة الشاملة باسيوط في 7 محافظات هي الاسكندرية والجيزة، البحيرة، دمياط، أسيوط، بني سويف، الغربية، و200 بمشاركة أبن من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأقيمت عدد من المسابقات الرياضية في كرة قدم وتنس الطاولة والكرة الطائرة وقد أسفرت المسابقات عن فوز مؤسسة أسيوط بالمركز الأول في كرة القدم والمركز الأول في التنس، وفازت مؤسسة دور التربية بالمركز الثاني في كرة القدم وفازت مؤسسة دمنهور بمسابقة الطائرة.

ونفذت المبادرة في إطار التعاون بين الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وبرنامج حماية أطفال بلا مأوى ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برنامجا ترفيهيا للأبناء المشاركين في المبادرة، حيث شمل البرنامج قضاء يوم ترفيه بالبحر وزيارة بعض الأماكن السياحية بالإسكندرية كما تم تنظيم حفلة سمر للابناء وفقرات غنائية وفنية.

وقام بتوزيع الجوائز علي الفائزين أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، وحسني يوسف مدير برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد مظلوم مدير الادارة العامة للدفاع الاجتماعي، وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الأجتماعي بالإسكندرية ومسئولي وزارة الشباب والرياضة.

وتأتي أهمية تلك الأنشطة بهدف بناء شخصية الطفل وتلبية احتياجاته أو المشاركة في مظاهر الحياة العامة ومحاولة تعديل سلوكهم عن طريق استخدام الرياضة وإبراز طاقات الأطفال ودمجهم من دور الرعاية بالمجتمع.

