شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على ١٧٢٨ مواطنًا في قافلة مجانية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، قافلة طبية مجانية بقرية الرياض، التابعة لمركز ومدينة أبوكبير، تم من خلالها توقيع الكشف الطبي على ١٧٢٨ حالة، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية تحت شعار «حياة كريمة» للاهتمام بالمواطن البسيط.

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وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل علاجية أخرى تضم أطباء مهرة في كافة التخصصات الطبية تجوب أرجاء المحافظة للوصول للمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة، مؤكداً استمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة.

من جانبه، اشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى أن القافلة شملت تخصصات طبية مختلفة منها «الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، تم من خلالها توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٧٢٨ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، بالإضافة إلى تحويل ١٠ حالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأيضاً توعية لترشيد استهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد جمال منسق القوافل العلاجية بالمديرية.