شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية يتابع خطة مواجهة السيول بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد جبر، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، استعراض خطة قطاع المياه الجوفية بالبحر الأحمر، وخطة مدينة رأس غارب، وعدد من مدن المحافظة، لحماية المنشآت الحيوية والطرق وشركات البترول من مخاطر السيول خلال موسمي الخريف والشتاء.

Advertisements

وأكد «جبر» جاهزية فروع الحماية المدنية بكل المدن على التعامل مع أي طوارئ وتوفير كافة الأجهزة والمعدات والأفراد المدربين. واستعرض المهندس أشرف حداد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، الأعمال التي قامت بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري للحماية من أخطار السيول المتمثلة في إنشاء ١٦ سدا و١٢ بحيرة صناعية و١١ حاجزا ترابيا و١ قناة صناعية، وكذلك أعمال المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول والتي سيتم البدء فورا في تنفيذها بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر.

كما تمت مناقشة خطة مدينة رأس غارب لمواجهة موسم الأمطار والسيول بمقر شركة خليج السويس للبترول (جابكو) وممثلين عن الوزارات المعنية وممثلين عن جميع شركات البترول بمدينة رأس غارب. فيما نفذ مسؤولو شركة بترول خليج السويس برأس شقير محاكاة لكيفية إدارة أزمة اشتعال حريق بخزان وقود بالشركة وذلك في إطار حرص الدولة على حياة المواطنين والحفاظ على ممتلكات الدولة وممتلكات المواطنين في حالة حدوث (أزمات – كوارث طبيعية – أمطار سيول).

وقامت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بعقد مؤتمر بشركة «جابكو» على كيفية إدارة الأزمة، وتم عرض تقدمى للإجراءات المتخذة في إدارة الأزمة بحضور قيادات الحماية المدنية بمحافظة البحر الأحمر، وعدد من المهندسين مديري حقول «جابكو»، ومديرى إدارة الأزمة بشركات البترول والإدارات الحكومية التنفيذية بالمدينة المشاركة في إدارة الأزمة.