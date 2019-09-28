شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرارًا يخص طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، في عددها الصادر، السبت، قرارين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأول يتعلق بنظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية، والثاني خاص بنظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام. وجاء القراران على النحو التالي:

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