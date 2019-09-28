أخبار مصر | القاهرة تتأهب لاستقبال الأمطار مع بداية فصل الخريف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة تتأهب لاستقبال الأمطار مع بداية فصل الخريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة القاهرة، اليوم السبت، عن استعدادها لاستقبال الأمطار بدءَ من فصل الخريف، وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بإن موسم الأمطار يبدأ مع بداية الخريف وستشهد القاهرة ظواهر جوية خلال هذا الفصل وستصل إلى حد السيول.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا خاصًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال فصل الخريف، على خلفية بيانها السابق بشأن الظواهر الجوية العنيفة التي يمكن أن تصاحب حالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال هذا الفصل.

وطالبت الهئية العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، المحافظات والمسئولين باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة مبكرًا لمواجهة هذه الظاهرة المحتملة ومنها:

- إزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول.

- تطهير المصارف المستقبلة لمياه المخرات.

- الاطمئنان على سلامة شبكات الصرف الصحي.

- الاطمئنان على حالة الطرق خاصة السريعة منها والرئيسية.

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وأكدت الأرصاد في بيان لها تعليماته لجميع رؤساء الأحياء والأجهزة المختصة بالمحافظة من شركات المياه والصرف الصحي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير للمحافظة، بضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة أي مخاطر قد تنتج عن التقلبات الجوية خلال فصل الخريف.