حدث ليلًا| السيسي ينعي شهداء الجيش.. والخارجية ترد على "المفوضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهداء القوات المسلحة الذي استشهدوا اليوم في الحادث الإرهابي الغاشم فداءً للواطن.

أصدر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بيانًا ردًا؛ على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر.

ويرصد الخليج 365، أبرز أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي.

السيسي ينعي شهداء الجيش: "سلامٌ على من روى بدمائه الزكية تراب الوطن"

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهداء القوات المسلحة الذي استشهدوا اليوم في الحادث الإرهابي الغاشم فداءً للواطن.

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أبرزها "الشاي بلبن".. هاني الناظر يكشف حقيقة 17 شائعة

استعرض الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، وأستاذ الأمراض الجلدية، أبرز الخرافات والأكاذيب الرائجة على مواقع السوشيال ميديا.

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"انخفاض الحرارة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة، على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

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وزير الثقافة تبحث مع نظيرتها الكينية تكثيف الأنشطة الثقافية بين البلدين

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وأمينة محمد وزير الرياضة والتراث بدولة كينيا ضمن جدول أعمال المشاركة المصرية الأولى في فعاليات الدورة الـ22 من معرض نيروبي الدولي للكتاب والمقام تحت عنوان " قراءة .. تطبيق .. حرية " في الفترة من 26 حتى 29 سبتمبر الجاري بحضور خالد الأبيض سفير مصر فى كينيا والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب .

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مظاهرات مؤيدة للرئيس السيسي ومسيرة التنمية في بني سويف

احتشد مئات المواطنين بميدان الشهداء (ميدان المديرية سابقا) بمدينة بني سويف، مؤيدين للأمن والأمان والاستقرار ومسيرة التنمية التي انطلقت ويحمل لواءها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإعلان رفضهم لدعوات التحريض على الفوضى وبث روح الهزيمة في نفوس المصريين، معلنين مواجهة جماعات الشر والإرهاب، وأنهم لن يمكنوهم من إسقاط الدولة المصرية عبر الأكاذيب والشائعات المغرضة التي يحاولون من خلالها هدم مؤسسات الدولة الوطنية.

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محافظ سوهاج يُقيل نائب رئيس مدينة جرجا لتقصيره فى العمل

أقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا المتواجد بنوبتجية يوم الجمعة لتقصيره في العمل وتدنى مستوى النظافة وإنتشار الإشغالات بشوارع المدينة.

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ثقافة الإسكندرية ينظم أمسية شعرية بعنوان "الفن الأصيل"

نظم فرع ثقافة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الجمعة، أمسية شعرية بعنوان "الفن الأصيل"، بمشاركة المؤرخ الفني عصام محمود، والشاعرة حنان إبراهيم، بقصر ثقافة الشاطبي.

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ردًا على المفوضية السامية.. الخارجية: لا مواطن يُحاكم لانتقاد الحكومة

أصدر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بيانًا ردًا؛ على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر.

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غارات للتحالف العربي تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين بحجة وصعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع ومخازن أسلحة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظتي حجة وصعدة، شمالي اليمن.

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​لجنة بمجلس النواب الأمريكي تستدعي بومبيو لطلب وثائق الاتصال بأوكرانيا

أصدرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون أمر استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو سعيا لإجباره على تسليم الوثائق المتعلقة بالاتصال مع الحكومة الأوكرانية.

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كاراكاس: واشنطن فرضت أكثر من 350 من التدابير التقييدية ضد فنزويلا

قالت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي، إن السلطات الأمريكية فرضت أكثر من 350 من الإجراءات التقييدية الأحادية، ضد بلادها في الفترة بين عامي 2015 و 2019.

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موسكو: يجب حل القضية الكردية في إطار السلامة الإقليمية لسوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن القضية الكردية في سوريا يجب حلها ضمن إطار السلامة الإقليمية للبلاد وسيادتها.

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العراق يوافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا الاثنين المقبل

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي الاثنين المقبل.

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