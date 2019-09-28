38 حيًا تتأهب للسيول.. القاهرة تستعد لتقلبات طقس الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستعد محافظة القاهرة لاستقبال موسم الأمطار المتوقع هطولها خلال فصل الخريف والذي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدايته الاثنين الماضي، محذرة من احتمالية وجود ظواهر جوية عنيفة خلال هذا الفصل وعلى رأسها السيول.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس الخميس، بيانًا خاصًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال فصل الخريف، على خلفية بيانها السابق بشأن الظواهر الجوية العنيفة التي يمكن أن تصاحب حالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال هذا الفصل.

وطالبت الهئية العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، المحافظات والمسئولين باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة مبكرًا لمواجهة هذه الظاهرة المحتملة ومنها:

- إزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول.

- تطهير المصارف المستقبلة لمياه المخرات.

- الاطمئنان على سلامة شبكات الصرف الصحي.

- الاطمئنان على حالة الطرق خاصة السريعة منها والرئيسية.

وقال مصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، إن اللواء خالد عبدالعال، محافظ العاصمة، أصدر تعليماته لجميع رؤساء الأحياء والأجهزة المختصة بالمحافظة من شركات المياه والصرف الصحي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير للمحافظة، بضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة أي مخاطر قد تنتج عن التقلبات الجوية خلال فصل الخريف.

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وأضاف عبدالعزيز، لمصراوي، أن أحياء المحافظة الـ38 بدأت في تنفيذ خطة محكمة وموسعة من أجل تطهير مصارف استقبال مياه الأمطار والسيول، وتطهير خطوط وبالوعات الصرف الصحي، وتفقد مخرات السيول وتطهيرها على مختلف المحاور.

وأكد سكرتير عام مساعد القاهرة، أن أحياء المحافظة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول المحتملة خلال فصلي الخريف والشتاء، تتضمن التعامل بشكل فوري وعاجل مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد.

كما أكد، وجود تنسيق مستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة الواردة بهذا الشأن، والتواصل على مدار 24 ساعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وقطاع التخطيط، وخرائط الأمطار بوزارة الري، لمتابعة أي مستجدات في حالة الطقس وإخطار الأحياء بكل جديد تجنبًا لوقوع أزمات.

وكان محافظ القاهرة، شدد على اللجان المشكلة من هيئتي النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء، بضرورة التأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار، والتي يتجاوز عددها 20 ألف بالوعة.

ووجه المحافظ، بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ على أن تكون متواجدة بشكل دائم بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع.

وأعدت محافظة القاهرة، خطة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، ومناطق تجمعات الأمطار، مسترشدين في ذلك بتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وحددت محافظة القاهرة من خلال غرفة العمليات المركزية بدايون عام المحافظة، مجموعة من الأرقام التي يمكن من خلالها الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة ومنها (23912136 - 23907141)، الخاصين بغرفة عمليات المحافظة.

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