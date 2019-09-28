شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فجر اليوم، عن وفاة الطفلة جنة محمد سمير حافظ 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها والتي تعرض للكي بألة حادة «منجل» في أنحاء متفرقة من جسدها وفي أعضائها التناسلية، وذلك بعد توقف عضلة القلب متأثرة بإصاباتها وتم نقل جثتها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، إن الطفلة جنة توفيت بالعناية المركزة بمستشفى المنصورة العام الجديد «الدولى» الدقهلية متأثرة بتعذيب جدتها بعد توقف في عضلة القلب من أثر الإصابات التي كانت تعانى منها.

وأضاف «مكى»، أن الطفلة كانت قد أجريت لها عملية بتر بقدمها اليسرى من أعلى الركبة يوم الأربعاء الماضي، نتيجة إصابتها بغرغرينا وتورم في القدم إثر إصابتها بكسر في الساق نتيجة التعذيب الذي تعرضت له على يد جدتها وظلت دون علاج أو رعاية لفترة طويلة بالمنزل

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كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين بوصول الطفلة جنة محمد سمير ٥ سنوات ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالقدم وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى صفاء.ع. ع بالقيام بذلك والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة في أعضائها التناسلية وظهرها

فيما تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلا إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها العام الماضي، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة.

و تبين من الكشف الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم إثر كسر في الساق وتركها لمدة طويلة دون علاج، مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وإجراء عملية بتر بالساق اليسرى ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فجر اليوم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط جدة الطفلة المتهمة بتعذيبها وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنح شربين، وبالعرض على النيابة العامة أنكرت الاتهام الموجه إليها وقررت إحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وأسبابها وقرر قاضى المعارضات إخلاء سبيل الجدة لحين ورود تقرير الطبيب الشرعي إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار وقررت المحكمة تجديد حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات