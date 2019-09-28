شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تواصل إصلاح أنفاق الميرغنى والعروبة والثورة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن الإعمال الهادفة لإصلاح وتطوير أنفاق "الميرغنى، العروبة، الثورة"، صباح اليوم السبت وتواصل الأعمال فى الثانية عشرة مساء الخميس المقبل لتستمر حتى السادسة صباح السبت المقبل، حيث تقتصر الأعمال على يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية والكاميرات فى كافة المحاور لرصد أى زحام للسيارات.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تنفيذ مجموعة من الأعمال ليلاً فقط من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وحتى السادسة صباحاً يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، وسوف تستأنف الأعمال يومى الجمعة والسبت التاليين الموافقين 4 و5 أكتوبر ثم يومى 11 و12 أكتوبر وأخيرًا يومى الجمعة والسبت 18 و19 أكتوبر 2019.