11 قانونًا أقرها البرلمان بدور الانعقاد الرابع للنهوض بالاقتصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، حزمة من التشريعات فى مختلف المجالات، سواء ملف الحماية الاجتماعية، الاقتصاد، النهوض بالشباب، المجال المالى، وفى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن.وفيما يلى نرصد أبرز التشريعات فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته:

1. قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية. 2. تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية. 3. تعديل قانون الضريبة على الدخل. 4. تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 5. قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى. Advertisements 6. تعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. 7. قانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار. 8. تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار. 9. تعديل قانون الثروة المعدنية. 10. تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. 11. قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى. وبلغ عدد التشريعات بحسب تقرير أعدته الأمانة العامة للمجلس، 156 مشروع قانون خلال فترة الانعقاد الرابع، واللافت أنه بخلاف عدد القوانين التى أقرها البرلمان هو حجم القطاعات التى تُغطيها تلك التشريعات، والتى تعكس توجهات الدولة والقيادة السياسية نحو إصلاح تشريعى شامل استمر لـ4 أدوار انعقاد مُتصلة.

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