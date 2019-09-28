شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": 215 ألف رأس ماشية و6 ملايين طائر مذبوحة بالمجازر خلال 30 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن إجمالى مذبوحات الحيوانات الحية المحلية بالمجازر خلال الشهر الماضى بلغت 215.113 رأس ماشية، من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، أن إجمالى المذبوحات من الدواجن بلغت 6 ملايين و12 ألف طائر تحت الإشراف البيطرى الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من أى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة.

وأضاف التقرير، الذى حصل ”الخليج 365” على نسخه منه، أن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر تقوم بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة.

كما تعمل الخدمات البيطرية، على منح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر (السلاخين – تصاريح منشآت تجهيز الأمعاء المعدة للتصدير)، وعمل برنامــــج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فـــى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجــــازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل .