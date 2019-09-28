أخبار × 24 ساعة.. التأمين الصحى الشامل: نتكفل بتحمل اشتراكات غير القادرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التعليم: مناهج النظام الجديد قائمة على المهارات الحياتية وتعليم المواطنة التعليم: اختبار المرحلة الثانية للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة الأسبوع المقبل "التعليم" تحذر المدارس الخاصة من تحصيل أموال من أولياء الأمور المحولين منها التعليم العالى تستعرض تقريرًا حول زيارات المكتب الثقافى بطوكيو للمدارس اليابانية صور.. طلاب جامعة القاهرة فى زيارة للكلية البحرية "الصحة" ترسل فريقا طبيا لعلاج مواطنى تشاد من فيرس سى أكتوبر المقبل التأمين الصحى: مجدى يعقوب يشرف على أقسام الأورام بمستشفى النصر ببورسعيد التأمين الصحى الشامل: نتكفل بتحمل مساهمات واشتراكات غير القادرين Advertisements هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تكشف معايير اعتماد المستشفيات لأداء خدمات التأمين الشامل.. 355 معيارا تضم 1100 عنصرا لتقييم المنشأة الطبية.. الالتزام بتطبيقها يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمات.. وتعديل آلية التقييم التموين: إعادة إدراج المستبعدين من البطاقات بعد التأكد من حقيقة التظلمات التضامن: أصحاب المعاشات والمستفيدون منها 10 ملايين و104 آلاف مواطن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والجيزة لطرح الأسماك بأسعار مخفضة صور.. الزراعة تضبط 60 ألف طن من الذرة الصفراء غير صالحة للاستخدام "راعى ضميرك".. مافيا بيع المبيدات المغشوشة تحت مجهر الرقابة.. "الزراعة": حظر الغير مسجلة وقائمة سوداء للمخالفين.. و28 مديرية تلزم منافذ البيع بفاتورة شراء "مختومة" ووضع "كود" للمحال.. وتكثيف برامج التوعية القوى العاملة: استكمال "مبادرة مصر بكم أجمل" لتحقيق حياة كريمة لذوى القدرات الخاصة القومى للبحوث الفلكية يسجل حدوث هزة أرضية بقوة 3.25 ريختر أمس شرق الغردقة

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