شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد صلاح لـ"عمرو أديب": فيس بوك أغلق فيديوهاتنا التى فضحت الإخوان والمخابرات التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، ممارسات موقع "فيس بوك"، بعد حظر فيديو لـ"الخليج 365" يكشف فضائح تنظيم الإخوان الإرهابى وقياداته.

وقال رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: "فوجئنا بموقف متعسف وخطير من فيس بوك، حيث جرى غلق الفيديوهات التى نطارد فيها الإخوان والجماعات الإرهاب وقنوات المخابرات التركية الصادرة من أسطنبول، ويتم غلقها بدون وجه حق، رغم أن ”الخليج 365” لا يعتدى على قوانين فيس بوك، ولا يدعو للتعصب أو القتل مثل الإخوان".

وأضاف خالد صلاح: "فيديوهات الإخوان تمارس التشهير ودعوات القتل وتتضمن شتائم قبيحة، ورغم ذلك تظل موجودة على فيس بوك، ولما عملنا فيديو عن محمد ناصر بيقول إنه واخد 50% فى الثانوية العامة وإن أهله يتبرؤون منه تم حظره، رغم أن الفيديو لا يتضمن شتائم مثل شتائمه.. الفيديو يتضمن حقائق عنه فى الثانوية العامة".

وواصل خالد صلاح: "فوجئنا بفيس بوك يغلق هذا الفيديو، ويقول إنه يتضمن اعتداءً على أشخاص وحريات شخصية"، فيما قال أديب: "عندهم جهاز بيبلغ لهم على الفيديوهات دى.. إحنا بنقول حقائق عنهم".

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وتابع صلاح: "كل فيديوهات الإخوان موجودة، فى حين أن المعلومات الحقيقة الموثقة بتتقفل علينا بريبورتات من مواقع صادرة من الهند وتركيا وقطر، ونكتشف أنها قادمة من بلدان غير ناطقة باللغة العربية.. فيس بوك يستجيب للفلوس التى يجرى دفعها كإعلانات على حملات التحريض السياسى وينحاز للمعلنين الذين يدفعون له أكثر".

وطالب الدولة المصرية بالتدخل فورًا، قائلاً: "أطالب الدولة المصرية بالتدخل فورًا ولازم يحصل حوار مع الفيس بوك ولا أقول نقفله، بس لازم فيس بوك يضبط وضعه القانونى فى مصر.. النهارده هل مسموح فى الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن تتصرف فلوس دعاية سياسية بعد اللى حصل فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة".



