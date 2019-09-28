شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن عن بدء إنشاء وتطوير 157 مجزرًا باستثمارات 150 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة بدأت فى أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر الحكومية فى المحافظات ضمن جهود وخطة الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المجازر التى سيجرى تنفيذها ورفع كفاءتها يبلغ عددها 147 مجزرًا، بالإضافة إلى إنشاء 5 مجازر نصف آلية و5 أخرى آلية ملحقة بالمحاجر الحدودية، مؤكدًا أن هذه المجازر ستكون باستثمارات قدرها 150 مليون جنيه على أن يتم الاستكمال خلال العام التالى.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أهمية تطوير المجازر للخروج حضارية أفضل بما يحقق عائدًا اقتصاديًا منها، وأن يخدم المجزر المستهدف أكبر عدد من المواطنين ويغطى مساحة جغرافية كبيرة، ويجرى ذبح عدد كبير من الحيوانات به.

وكان وزير التنمية المحلية، قد عقد اجتماعاً بمقر الوزارة مع الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث أكد أهمية التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتحديد أولويات تأهيل ورفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظات، مع أهمية تشديد الرقابة على الآلات والمعدات الموجودة فى كافة المجازر لضمان عدم حدوث أى ضرر لها.