شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تصدر التعليمات المنظمة لعدم دخول الطالب للامتحان بعذر مرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جامعة الأزهر عدد من التعليمات في حالة عدم رغبة الطالب في دخول الامتحان لظروف مرضية أو قهرية وذلك على النحو التالى:

1- على الطالب الذي يتقدم بعذر عن عدم دخول الامتحان فصل دراسي فقط أو فصلين دراسيين التوجه إلى شئون الطلاب بالكلية بالفرقة المقيد بها.

2- التقدم بطلب باسم عميد الكلية قبل بداية الامتحان أو أثنائه فقط وذلك للنظر في العذر المقدم.

3-إن كان العذر مرضيًا يتم تحويله إلى اللجنة الطبية المختصة للنظر فى الأعذار المرضية والبت فيها طبيًا وبالعرض على مجلس الكلية أو الجامعة.

4- على الطالب الذي تحول ظروفه الانتقال للجنة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه أن يتقدم بشهادة مرضية من مستشفى حكومي أو جامعي تفيد نوع المرض وحالته الصحية على أن تكون هذه الشهادة معتمدة ومختومة.

Advertisements

5- في كل الأحوال ليس للطالب المقيد بالكلية سوى عذرين فقط على مدار سنوات الدراسة بالكلية.

6-يحق له التقدم بعذر ثالث بموافقة مجلس الجامعة.

7-بالنسبة للطلاب الذين يتعرضون لظروف مرضية أثناء الامتحانات ويقومون بإجراء عمليات جراحية في هذه الفترة عليهم اتباع هذه التعليمات:

أ- التقدم بطلب إلى عميد الكلية للموافقة على إرسال لجنة امتحان لهذا الطالب.

ب- على الطالب أن يستوفى موافقة المستشفى على تجهيز غرفة خاصة لأداء الامتحان مع مراعاة أن يكون مرض الطالب غير مُعدٍ.