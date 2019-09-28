أخبار مصر | الجيش يقضي على 118 تكفيريا.. تفاصيل الضربة القاصمة للإرهابيين بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش يقضي على 118 تكفيريا.. تفاصيل الضربة القاصمة للإرهابيين بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت القوات المسلحة في تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد 118 فرد تكفيري عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

كما تمكنت القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 7 عربات دفع رباعى على الاتجاه الشمالى الشرقي - و83 عربة على الاتجاه الإستراتيجى الغربي - و25 على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبي.

وأعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أنه فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى الجمعة عن تحقيق نجاحات أخرى وهي:

-قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (273) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (11) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

-ضبط وتدمير عدد (37 ) سيارة وعدد (42) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

-اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الاتصال.

واستكمالا للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

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كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية:

1.ضبط ( 15) بندقية آلية وعدد ( 3) رشاش وعدد (2) قاذف RBG وعدد ( 24) خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

2.ضبط (2441 ) كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر وضبط ( 6265) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى ( 20) كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر وضبط ( 1562086) قرص مخدر.

3.اكتشاف وتدمير (25 ) فدان من نبات الخشاش والبانجو و( 1268) كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو، وعدد ( 23) عربة تستخدم فى أعمال التهريب.

4.ضبط عدد (50) جهاز يستخدم للتنقيب عن المعادن، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (11071 ) فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد، وضبط ( 13) هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد وإصابة ضابط و(9) جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن علي الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.