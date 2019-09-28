شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يُقيل مدير مواقف مركز دار السلام لتقصيره ويتفقد المستشفى المركزى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، مدير المواقف بمركز ومدينة دار السلام، لتقصيره في العمل.

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جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة للمحافظ بالمدينة مساء الجمعة، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد سير العمل بموقف ( دار السلام / سوهاج )، حيث تم رصد عدم وجود استيكرات للإعلان عن تعريفة الأجرة على عدد من السيارات، وعدم وجود الموظف المختص بالموقف، لافتا الى إحالته للتحقيق، كما وجه المحافظ بازالة أحد المقاهي العشوائية بمدخل الموقف، واستمع إلى المواطنين عن الخدمات المقدمة، كما تفقد عدد من شوارع المدينة، موجهاً برفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات .

وأضاف التونى، بأن المحافظ قام بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى دار السلام المركزي للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن المحافظ وجه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، بتوفير عدد ٢ ترولي، و عدد ٢ كرسى متحرك، للعمل بقسم الإستقبال بالمستشفى، وذلك استجابة لطلب طبيب النوبتجية بالمستشفى، وكذلك عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح التونى، أن المحافظ بدأ جولته المفاجئة بمستشفى دار السلام المركزي بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ، وكذلك الأعمال الانشائية الجارية بالمستشفى ضمن مشروع إحلال وتجديد المستشفى، لافتا إلى إحالة الأطباء المتغيبين إلى التحقيق.

يُقيل مدير مواقف مركز دار السلام لتقصيره ويتفقد المستشفى المركزى

يُقيل مدير مواقف مركز دار السلام لتقصيره ويتفقد المستشفى المركزى

يُقيل مدير مواقف مركز دار السلام لتقصيره ويتفقد المستشفى المركزى

يُقيل مدير مواقف مركز دار السلام لتقصيره ويتفقد المستشفى المركزى

يُقيل مدير مواقف مركز دار السلام لتقصيره ويتفقد المستشفى المركزى