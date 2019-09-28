- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يُقيل نائب رئيس مدينة جرجا لتقصيره في العمل وإهمال النظافة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، المتواجد بنوبتجية يوم الجمعة، لتقصيره في العمل وتدنى مستوى النظافة، وإنتشار الإشغالات بشوارع المدينة.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية المفاجئة بالمدينة مساء الجمعة، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد مدخل مدينة جرجا، وشارع ترعة نجع حمادي، ومنطقة شرق السكة الحديد، وشارع الكورنيش، بالإضافة إلى ميدان الصهريج والذي وجه المحافظ برصفة الشهر الماضي، لافتا إلى رصد العديد من إشغالات المقاهي، وتدنى مستوى النظافة بشوارع وميادين المدينة، وشدد المحافظ على رئيس المدينة بإزالة الإشغالات، ورفع مستوى النظافة والإنارة بالشوارع.
وكان محافظ سوهاج، قد بدأ جولته التفقدية المفاجئة مساء اليوم بتفقد مركز ومدينة دار السلام، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ سوهاج يُقيل نائب رئيس مدينة جرجا لتقصيره في العمل وإهمال النظافة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.