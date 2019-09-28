شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: إجراءات عديدة لضبط المنظومة الصحية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة نفذت العديد من الإجراءات الخاصة لضبط المنظومة الصحية للطلاب ومنها طبع دليل طلابي لخدمات الإدارة الطبية للتعرف على الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها الجامعة لطلابها، وتم تخصيص عيادة صحية بمقري الجامعة القديم والجديد مع تواجد عربة الإسعاف بصفة مستمرة لتقديم الرعاية الصحية الأولية العلاجية والوقائية لمنتسبي الجامعة وذويهم.

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وأضاف عزيز لـ"الخليج 365"، أنه يتم بالجامعة متابعة الحالات المرضية المزمنة وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية ثانوية إلى المستشفيات، وكذلك توقيع الكشف الطبي لطلاب المدن الجامعية الجدد والقدامي، وطلاب الكليات، والتي شملت إجراء تحاليل المخدرات والكشف علي فيروسات الكبد الوبائي ( C ، B).