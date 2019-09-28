شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المواد النووية السابق: مشروع الضبعة سيمنح مصر طاقة آمنة تمامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عبد العاطى سالمان رئيس هيئة المواد النووية السابق، أن الطاقة النووية أصبحت من مستلزمات بناء مصر الحديثة، حيث إن مصر تنفذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة التى تحتاج إلى مزيد من الطاقة الكهربائية.

وأوضح سالمان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية و البيئية بمحطات الطاقة النووية، موضحًا أنه من المعروف أن مفاعلات الطاقة النووية لا تنبعث منها غازات ضارة بكميات مؤثرة، مثل تلك الغازات التى تنبعث من محطات الوقود الأحفورى وأخطرها غاز ثانى أكسيد الكربون.

وأشار رئيس هيئة المواد النووية السابق، إلى أن محطة الطاقة النووية تخضع لدراسات تفصيلية دقيقة قبل الإنشاء طبقًا للمعايير التى حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإقامة محطات الطاقة النووية، لتضمن أعلى درجة من الأمان النووى للحفاظ على الإنسان والبيئة المحيطة به، مشيرًا إلى أن كل هذه الدراسات يشترط تنفيذها من أجل سلامة المحطة النووية أثناء الإنشاء والتشغيل.

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وأكد رئيس هيئة المواد النووية السابق، أن جهاز الأمان النووى بمصر سوف يتابع جميع الاشتراطات اللازمة لتحقيق أكبر قدر من الأمان فى محطة الضبعة النووية أثناء الإنشاء والتشغيل، موكدًا أن مشروع الضبعة النووى سيكون له مردودًا اقتصاديًا أثناء التنفيذ وبعد التشغيل، موضحًا أن اختيار مصر لروسيا كشريك لها لتنفيذ برنامجها النووى لم يكن من فراغ، خاصة أن شركة روساتوم الروسية من الشركات الرائدة فى مجال إقامة وتشغيل محطات الطاقة النووية، وأقامت العديد من مفاعلات الطاقة النووية فى روسيا و دول أخرى.

ويرى سالمان، أن نوع المفاعلات النووية التى ستقوم روسيا بتركيبها فى محطة الضبعة من طراز VVER-1200 هى التى سوف يتم استخدامها فى محطة الضبعة النووية وهى من إنتاج شركة روسأتوم الروسية، لافتًا إلى أن الأساس فى اختيار الشركة الروسية بالدرجة الأولى هو التميز الفنى مقارنة بالشركات الأخرى التى تعمل فى المجال نفسه.

وقال سالمان، إن التصميم الجديد لشركة روساتوم من الجيل الثالث المطور يحتوى على عوامل أمان عالية جدًا، حيث تمتلك روسيا خبرة كبيرة فى هذا النوع من المفاعلات، و تتصدر عمليات بناء المفاعلات النووية الحديثة على مستوى العالم وتحتل شركة روساتوم المركز الأول من حيث عدد مشاريع بناء المفاعلات النووية المنفذة فى وقت واحد.

وأضاف سالمان، إن معايير الأمان النووى فى المفاعلات النووية تمثل أهم المواصفات التى يتحتم مراعاتها أثناء تصميم وتصنيع تلك المفاعلات وخاصة المفاعلات الحديثة، وشركة روساتوم قامت بتطوير 8 مستويات للأمان فى هذه المفاعلات لضمان أقصى معايير الأمان والسلامة، حتى فى حالة حدوث أى عطل فى المعدات، من ناحية أخرى تتوافق جميع المكونات والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة فى محطة الضبعة النووية مع معايير ومتطلبات السلامة العالمية كافة، وعلى وجه الخصوص أحدث تقنيات مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث المطور، والتى اجتازت العديد من عمليات التفتيش من قِبَل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى.