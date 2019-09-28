شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تسليم عقود وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم السبت، 70 عقداً من عقود الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الاجتماعى، بمنطقة الحى الثالث بعد الانتهاء من تنفيذها.

ومن المقرر أن يجرى وزير الإسكان، جولة تفقدية داخل مدينة أسوان الجديدة للوقوف على المشروعات الجارية بالمدينة ومنها الشريط النهرى المطل على نهر النيل، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان، وجامعة أسوان.

وتشمل زيارة الوزير، تفقد محطة كيما 3 شرق مدينة أسوان، والتى جرى إنشاؤها بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، للتعامل مع مياه الصرف الصحى بنظام المعالجة الثلاثية، بطاقة 35 ألف متر مكعب يومياً.