شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أبو الغيط مصافحا وفد الحكومة السورية بنيويورك: بفرح جدا لما بشوفكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر لحظة لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بوفد الحكومة السورية فى أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ويبدو فى الشريط المصور أبو الغيط وهو يقترب مندهشا من الوفد السورى الذي ضم وزير الخارجية وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد والمبعوث السورى إلى الأمم المتحدة بشار الجعفرى.

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وقال أبو الغيط مخاطبا الوفد: "قولولي يا أخي مساء الخير يعني مش معقول" فرد عليه وليد المعلم بكلمة "ليه؟" ليتقدم أبو الغيط مصافحا وزير الخارجية السورى، ومصافحة نائب وزير الخارجية السورى فيصل المقداد قائلا له "أنا أفرح جدا لما بشوفكم" ليرد عليه المقداد فورا "باين .. باين".

كانت الجامعة العربية قد جمدت عضوية سوريا فى نوفمبر 2011 بعد شهور قليلة على اندلاع الأحداث فيها، وفى فبراير العام الماضى قال أبو الغيط انه لم يرصد توافقا عربيا يمكن أن يؤدي إلى عودة سوريا إلى الجامعة.

وكان متحدث باسم الجامعة العربية قد طرح فى تصريحات سابقة شرطين على سوريا لعودتها الأول هو إنجاز التسوية السياسية والثانى تعلق بالعلاقة مع إيران.