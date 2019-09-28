شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى "أجر الاشتراك" فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعريف أجر الاشتراك فى القانون، وكذلك عناصر الأجر.

تعريف أجر الاشتراك:

أجر الاشتراك هو كامل المقابل النقدى الذى يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى.

عناصر الأجر:

الأجر الأساسى.

الأجر الوظيفى.

الحوافز.

الأجر المكمل.

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العمولات.

البدلات.

الوهبة.

شروط الوهبة:

أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء.

أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.

أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.