شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يطالب ببث جلسات مجلس النواب على الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامى عمرو أديب، جلسة الاستماع التى أجراها الكونجرس حول مكالمة ترامب مع الرئيس الاوكرانى ضمن تحقيقات عزل الريس الأمريكى، قائلًا :" جلسة استماع جبارة".

وقال أديب، خلال برنامجه " الحكاية"، :"نفسى مجلس النواب بتاعنا يقدر يكون لديه هذه المسائلة والفعالية مع الحكومة، وعاوزين نشوف جلسات مجلس النواب على الهواء عشان القاعة متبقاش فاضية وكل مواطن يشوف النائب بتاعه، وآن الأوان أن يكون هناك مناقشات ومعارضة واضحة داخل مجلس النواب.. جائز يكون فيه حركة معارضة معينة وأنا معرفش. بس نشوف ده فى الفيديوهات فى البث التلفزيونى والناس تشوف الاستجوابات ومناقشات القانونية".

وأكد أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب والكهرباء والمياه، وعدد من الملفات الأخرى، ويجب الآن العمل على بالناء بشكل أكبر فى الحياة السياسية، ومن ثم تقييم النواب.

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