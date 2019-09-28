شكرا لقرائتكم خبر عن جهود الدولة لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 2- افتتاح أول وحدة فيروسات كبدية تم تجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج فيروس سى. 3- تجهيز العيادة المصرية بـ"جوبا" تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا". 4- الفريق الطبى يضم استشارى كبد وجهاز هضمى، وصيدليا إكلينيكيا، واستشارى تحاليل طبية. Advertisements 5- الفريق الطبى المصرى سيقوم بتدريب الجانب السودانى على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج. 6- التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولى معامل التحاليل. 7- تم إرسال جرعات لعلاج "فيروس سى" مع الفريق الطبى المصرى لبدء العلاج.

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