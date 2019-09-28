التأمين الصحى تكشف عن 13 خدمة طبية يحصل عليها المنتفعون بالمنظومة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد عن 13 خدمة طبية يحصل عليها المنتفعون بالمنظومة ببورسعيد داخل المركز الطبى والوحدة الصحية. وقال الدكتور أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، إن الخدمات تتضمن خدمات الاستقبال والطوارئ وطب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والرعاية المتكاملة للطفل المريض واكتشاف ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وخدمات تنظيم الأسرة والمعامل والأسنان والصيدلية والتطعيمات، وخدمة نادى الأسرة ومكاتب الصحة ومراقبة البيئة والأغذية. وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن الخدمات يحصل عليها المواطنون بانتظام وبالمجان، وليس هناك أى تحديات تواجه المنتفع، وتابع: لدينا منظومة الاستفسارات من خلال الخط الساخن يمكن من خلالها التعرف على الخدمة ونوعيتها وطريقة الحصول عليها.

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