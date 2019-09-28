شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يبدأ تسجيل المواطنين بالمنظومة عن طريق التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه يجرى حاليًا فى أكثر من 26 وحدة صحية تسجيل المنتفعين بالمنظومة فى بورسعيد عن طريق التابلت، كجزء من منظومة التحول الرقمى للخدمة الطبية .

وقال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل لـ"الخليج 365"، إنه جرى توفير التابلت لأطباء الأسرة، وكذلك بعد التمريض للتسجيل واستكمال كافة البيانات للمريض، مضيفًا أن التحول الإلكترونى للخدمة يقضى على التزاحم للحصول على الخدمة.

ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تم إطلاقها فى محافظة بورسعيد يوليو الماضى فى 26 وحدة صحية و7 مستشفيات، ليحصل 920 ألف مواطن على الخدمة بعد سداد الاشتراكات، كما تتحمل الدولة كامل الاشتراكات والمساهمات عن المواطنين غير القادرين .

جدير بالذكر أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد تكافلى بمعنى أنه يضمن العلاج لكل المصريين بدون سقف، كما يضمن لهم السفر للعلاج بالخارج حال عدم توفير العلاج محليًا.