شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تشريعية البرلمان": إنهاء قانون الإجراءات الجنائية بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن دور الانعقاد الخامس والأخير سيشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، على رأسها قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ والإدارة المحلية، إلى جانب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يعد دستور القوانين فى مصر.



أضاف أبو شقة لــ"الخليج 365"، أن حزب الوفد يجرى اجتماعات ولقاءات مكثفة استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتًا إلى أن بيت الأمة سيكون رقمًا صحيحًا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتًا إلى أن حزب الوفد نجح خلال الفترة الأخيرة فى الوصول إلى حالة من الاستقرار مكنته فى العمل والعودة إلى قواعده فى الشارع مرة أخرى.



ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أن بيت الأمة أطلق مبادرة الوفد مع الناس وخرج منها مبادرة الوفد مع المرأة والوفد مع الشباب، وتلك المبادرتان تجوبا المحافظات للتواصل مع الجماهير، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مبادرة الوفد مع المرأة فى بورسعيد وأسيوط بعد محافظات القاهرة والجيزة والغربية.